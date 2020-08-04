В Харьковской области спящего мужчину ограбили на вокзале

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Лозовая», передает Единый судебный реестр.

Случайный прохожий увидел, как к лавочке на которой спал мужчина подошел незнакомец и попросил выпить стоявшее рядом пиво. Убедившись наверняка, что мужчина спит, воришка ловко вытащил мобильник из кармана и ушел.

Когда пострадавший проснулся и обнаружил пропажу – обратился в полицию. Вора быстро нашли и привлекли к ответственности.

На днях Лозовской горрайонный суд наказал его 3 годами испытательного срока и обязал погасить 800 гривен судебных издержек.

Кроме того, мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину, который оставил ребенка без дорогого и дефицитного лекарства.

Там же опубликовали снимок предполагаемого вора, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Вчера на парковке "Рост" на Клочковской из машины ниссан кашкай гражданин украл лекарство для ребенка. Заява написана, но результатов от полиции нет. Может, кто знает этого ублюдка и поможет найти. Лекарство очень дорогое и в Украине такого нет. Спасибо. 0677151692», – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.