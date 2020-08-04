В Харківській області за добу підтверджені ще 144 випадки китайського вірусу

Так, за даними обласного лабораторного центру, за 3 серпня в регіоні підтвердили вірус у 144 осіб. Це максимальний показник за добу з початку епідемії, передає gx.net.ua

Медики пояснюють такий сплеск хворих тим, що люди нехтують карантинними обмеженнями і збільшенням кількості проведених тестів.

Раніше ми писали, що в кожному третьому кафе і ресторані Харківщини виявлено порушення карантину

Так, з 6 по 12 липня в області провели 1066 перевірок закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі, ринків та інших об'єктів. В результаті перевірок порушення виявлено на 391 об'єкті. Всього видано 387 приписів і пропозицій, 65 осіб, відповідальних за дотримання норм карантину, притягнуто до адмінвідповідальності.

У відомстві кажуть, що під час перевірок особливу увагу фахівці приділяли закладам громадського харчування. В Управлінні назвали найпоширеніші порушення карантину, серед яких відсутність на працівниках захисних окулярів і відсутність контейнерів для збору використаних захисних масок.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської инфекционки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.