Письменник Максим Бутченко висловився про жителів Донбасу

На його думку, Росія не змогла "заразити" жителів сходу України, де вона ініціювала збройний конфлікт, вірусом "російського миру".

Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Gazeta.ua.

Коментуючи окупацію сходу України, журналіст сказав, що спроба завоювання Донбасу націлена на те, щоб нав'язати точку зору Кремля на історичні процеси.

Він пояснив, що через два роки на окупованих територіях не прижився "русский мир" тому, що ця ідеологія чужа для жителів Донбасу.

"Кілька днів тому я спілкувався з бізнесменом з Донецька, який звідти виїхав. Він розповідав, що реальність там така, що якщо завтра в центр міста заїдуть українські танки, місцеві жителі вийдуть розповідати, що їх змушували підтримувати Росію", мало не з квітами зустрічати.

Це не означає, що вони стануть "українцями", але вони погодяться з будь-якою силою, яка прийде на заміну тим, хто там зараз. Я не кажу, що це добре чи погано, просто констатую факт", - розповів Бутченко.

Раніше ми писали, що відомий російський актор Василь Лановий пояснив погіршення відносин між Україною і Росією.

"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко.

Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.

Варто відзначити, що актор свято вірить нібито Російська Федерація допомагає Донецької та Луганської області. Також Лановий мріє, що кордони між Україною і РФ зітруться.

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