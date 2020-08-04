Відомий російський актор Василь Лановий пояснив погіршення відносин між Україною і Росією
"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко.
Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.
Варто відзначити, що актор свято вірить нібито Російська Федерація допомагає Донецької та Луганської області. Також Лановий мріє, що кордони між Україною і РФ зітруться.
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"Україна одумається, і нас, як і раніше, не будуть роз'єднувати кордону. Головне, щоб вистачило терпіння, щоб ми продовжували допомагати Донбасу і Луганську", - заявляв актор в одному з інтерв'ю.
Раніше ми писали, що Василь Лановий жорстко висловився про Україну
За його словами, він відчуває себе в Україні "іноземцем". Таку заяву було зроблено 2017 року на сторінках його нової книги "Летять за днями дні...".
За словами Ланового, він нібито "ненавидить націоналізм", який є в Україні.
"Я сам за національністю українець, народився і живу в Москві. Коріння і тут, і там, як і рідні в Росії і в Україні. Як накажете відчувати себе в цьому житті сьогодні при цьому штучному зведенні кордонів, і між ким? Братами по крові українцями і росіянами, споконвіку жили поруч, які перемішались родинними зв'язками, кровними зв'язками", - пише він.
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