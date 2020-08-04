20-річному українцю потрібна термінова допомога для лікування лімфоми Ходжкіна, стадія 4Б

Про це повідомили в Телеграм-каналі "Kharkiv Journal".

Хлопцеві потрібно пройти 6 курсів хіміотерапії, вже пройдено 4. За кожен курс Володимир віддає за 10 тисяч гривень.

"Мене звуть Володя, мені 20 років. Хочу звернутися до небайдужих людей: мені потрібна фінансова допомога для лікування моєї хвороби - Лімфома Ходжкіна, стадія 4Б. Коротко кажучи, це рак лімфатичної системи, що, як всі онко захворювання, потребує хіміотерапії.

Мені лікарі прогнозували шість курсів, я пройшов вже чотири, за один курс приблизно виходить 10000 грн. Держава про таких людей не думає, бо ще нічим мені не допомогла, довго не просив допомоги, бо сподівався сам на себе, але підтримка людей - це найцінніше, що у нас є. Дуже вдячний всім, хто не залишився осторонь, вибачаюся що не всім особисто подякував",- розповів про свою проблему Саламаха Володимир.

Якщо хто хоче дізнатися детальніше, то телефонуйте (тел. 0967636741) або пишіть.

Раніше ми писали, що СБУ викрила групу, що займалась контрабандою та продажем в Україні лікарських засобів для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Про це пише прес-служба СБУ.

Так, незареєстровані в Україні медпрепарати учасники групи з Києва та Харківщини нелегально отримували з території Росії і однією з країн Західної Азії.

"Отриману продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли його замовникам кур'єрами і сервісами експрес-доставки. При цьому зберігання і транспортування лікарських здійснювалося без додержання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму",- написано в повідомленні.

Нагадаємо, кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.

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Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городян.