Від Дронова постраждалі не отримали ні копійки

Олена Зайцева, засуджена за смертельне ДТП в центрі Харкова, виплатила двом потерпілим по 31,67 грн компенсації

Як передає Politeka.net, про це пише Днепровская Панорама.

За весь час, що винуватиця аварії провела у в'язниці, вона перерахувала всього 31 грн 67 копійок.

"Будь-які відомості та офіційної інформації з яких коштів відбувається відрахування коштів постраждалим немає, тому ми дуже хочемо їх отримати, чому саме така сума і чому тільки зараз.

Ми бачимо фото, де Зайцева засмагає, вона не працює і чому вона так зневажливо відноситься до таких обов'язків, як відшкодування завданих збитків. Просто 31 грн — це просто образливо" — розповіла адвокат потерпілих у ДТП.

До речі, від Геннадія Дронова постраждалі не отримали досі ні копійки.

Раніше ми писали, що на Харківщині 12-річний хлопчик помер від ангіни

Мати дитини занадто пізно звернулася до медиків, оскільки лікувала сина вдома самостійно.

Повідомлення про те, що в приймальне відділення Ізюмської центральної районної лікарні доставлено 12-річного підлітка без ознак життя, надійшло правоохоронцям у 23:05 1 серпня.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За словами матері дитини, син хворів на ангіну. Вона намагалася вилікувати його в домашніх умовах. Коли ж дитина втратила свідомість, жінка на руках принесла його в приймальне відділення райлікарні.

Лікарі не змогли нічим допомогти дитині. Їм залишилося лише констатувати смерть підлітка.

Нагадаємо, у Харкові дитина стала жертвою неадеквату серед білого дня.

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