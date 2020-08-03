У Харкові вже більше року не можуть утеплити повітряну теплотрасу на вулиці Таганській 20/1

Відповідні фотографії опублікував телеграм-канал «ТРУХА». На знімках видно труби, на яких шар утеплювача світить величезними лисинами, і виходить, що взимку тепло йде просто на вулицю.

«15 метрів повітряної теплотраси стоять «голими»! 1,5 року дзвонимо, пишемо в служби - нуль емоцій! У ХТМ розводять руками, мовляв, немає матеріалів утеплити труби (це ж Успішний Харків: v: 🏻). Зате як тепловтрати з абонентів брати, так це кожен місяць протягом усього опалювального сезону!», - йдеться у підписі до знімків.

Тим часом особливо підприємливі жителі Харківщини вирішили скористатися газом безкоштовно, незаконно врізавшись у магістраль. Аж десять незаконних газопроводів виявили співробітники «Харківгазу» під час планової перевірки системи газопостачання.

Самовільні підключення до газорозподільної системи знайшли в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

«Загальна сума нарахувань, яку повинні сплатити крадії енергоресурсу, становить близько трьох мільйонів гривень», - повідомили на підприємстві. При цьому співробітники «Харківгазу» відзначили, що більшість підключень були прихованими.

Раніше ми писали про те, що з наступного опалювального сезону харків'яни будуть по-новому платити за газ. Вже 1 серпня люди отримали можливість користуватися послугами постачальників, яких вважають найбільш оптимальними для себе.

Тариф на газ буде постійно змінюватися, а взимку він різко підскочить. Причиною цього є те, що «Нафтогаз» більше не регулюватиме ціну на газ, вона буде варіюватися в залежності від ситуації на ринку. У разі, якщо його вартість буде явно завищена, харків'яни зможуть поскаржитися в Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, Нацбанк заморожує зарплати на рахунках українців.

Як повідомляла Politeka, харків'янка поскаржилася Зеленському на захмарні тарифи.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.