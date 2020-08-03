Потрібно бути дуже обережними

У зв'язку з численними ремонтами тепломереж і водопровідних труб поїздка по Харкову може стати справжнім квестом

Одну з небезпечних пасток, яка підстерігає жителів і гостей міста на вулиці Академіка Павлова, показав телеграм-канал «ВЕХА».

На знімку - відкритий люк навпроти ринку «Барабашово», де, як відомо, потік людей дуже значний. Його «убезпечили» за допомогою гілок, проте вночі будь-хто може впасти туди, не побачивши ніяких попереджувальних позначень.

«Ось так ідеш, ідеш і можеш несподівано опинитися в люку!», - йдеться в підписі до знімка.

Раніше ми розповідали про те, що в одному з харківських дворів з'явився атракціон моторошніший за будь-яку кімнату страху в популярних парках міста.

Фотографію, зроблену на дитячому майданчику у дворі по проспекту. Людвіга Свободи 36 і 36а, опублікували в телеграм-каналі «Ху**ий Харків».

На знімку четверо дітей сидять на бетонній плиті над страхітливого вигляду ямою.

«Ху**ві Тепломережі розкопали труби пару місяців назад. Діти довіряють ділам і ростуть успішними харків'янами, звісивши ноги над ямою», - йдеться в підписі до знімка.

Ми також писали, що соцмережі облетіло фото маршрутки, яка пішла передніми колесами в яму на дорозі. Як видно на знімку, автобус пірнув у калюжу.

За словами очевидців, все відбулося на Салтівському шосе. В результаті інциденту дівчина, яка сиділа біля водія, вдарилася головою об лобове скло. Ще одна пасажирка в салоні дуже вдарилася об поручень, у неї весь рот був у крові. Не виключено, що вона позбулася одного або декількох зубів.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.