Харківська область опинилася на другому місці по Україні за рівнем заборгованості по заробітній платі
З показниками 468,5 млн. Грн Харьковчщіна поступилася тільки Донецької області, де борги по зарплаті становлять 661,9 млн грн, повідомляє «Город Х» з посиланням на Держстат.
Відзначається, що п'ять місяців тому Харківщина займала п'яте місце в цьому антирейтингу.
За червень заборгованість харківських підприємств по заробітній платі зросла на 2,1%, млн або 9,7 млн. грн.
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«Борги на економічно активних підприємствах Харківщини у червні збільшилися на 5%. У результаті, на 1 липня 2020 року заборгованість склала 185,7 млн гривень», - підкреслили в ГУ статистики в Харківській області
Найбільші борги, 88,6% від усіх, - на харківських підприємствах Київського й Індустріального районів міста.
Раніше ми писали про те, що з 1 серпня вступить в силу рішення про запуск ринку газу, і за комуналку харків'янам тепер доведеться платити по-новому.
Споживачі зможуть користуватися послугами постачальників, яких вважають найбільш оптимальними для себе.
Ринок газу повинні були запустити в Україні ще кілька років тому, проте це рішення постійно переносили.
Відзначається, що тариф на газ буде постійно змінюватися, а взимку він різко підскочить. Причиною цього є те, що «Нафтогаз» більше не регулюватиме ціну на газ, вона буде варіюватися в залежності від ситуації на ринку. У разі, якщо його вартість буде явно завищена, харків'яни зможуть поскаржитися в Антимонопольний комітет.
Ми також розповідали, що по 30-40 тисяч гривень заборгувало КП «Харківський метрополітен» своїм співробітникам. Тому люди, яким зарплату не платять з березня, вийшли на акцію протесту.
Близько півсотні працівників підприємства зібралися в п'ятницю, 10 липня, на платформі станції «Московський проспект», вимагаючи віддати їм чесно зароблені гроші.
У свою чергу на підприємстві чотиримісячну затримку зарплати списали на карантин. Мовляв, через вимушений простій метрополітен не отримував доходів, а отже, і платити зарплату співробітникам було ні з чого.
Нагадаємо, Нацбанк заморожує зарплати на рахунках українців.
Як повідомляла Politeka, харків'янка поскаржилася Зеленському на захмарні тарифи.
Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.