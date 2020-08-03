У центрі Харкова хулігани розмалювали фасад будівлі синьою фарбою
Причому все це свавілля компанія знімала на відео, яке пізніше пішло гуляти соціальним мережами, передає иPoliteka.net.
Як видно на записі, опублікованому в групі, біля місця «злочину» компанія молодих людей сидить в автомобілі. Потім один з хлопців, сховавши обличчя під окулярами і дитячоюї маскою, взявся «прикрашати» свіжий фасад будівлі.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»
Гаряча Ратаковськи без краплі сорому вийшла на прогулянку в бюстгалтері: "Миловидний персик"
Вологий ангел Victoria's Secret приспустила купальник заради спекотного кадру: "Абсолютна краса"
Собчак жорстко рознесла в'янучого Леонтьєва, порівнявши його кар'єру з вірусом: "Ще не закінчилася, але всім уже..."
«Вночі надрозуми розмалювали стіну будівлі на Сумській. За традицією вистачило мізків опублікувати це у себе в Інстаграм», - йдеться у підписі до фото.
Дії молодої людини викликали обурення серед користувачів соцмереж. Одні траіціонно пропонували свої варіанти покарання, інші рекомендували поліції уважніше дивитися подібні відео, а треті припустили, що такі товариші роблять шкоди не більше, ніж ті, хто завішує будівлі рекламою і пластиковими конструкціями.
«Зараз поліції взагалі нічого робити не треба. По інсті чи фб пройшлися і все. Іди заарештовуй. Там і маніяк, і вбивці, і хулігани, і наріки. Все на відео. Ходи тільки збирай їх»,«А цих дібілоідов на будівництво на місяць. Щебінь вантажити», «зламати руки і ноги», «А те, що ці будинки понівечені пластиком, балконами, рекламою і т.д. то це нікого не бентежить? 🤦♂️», «Нехай все відновлять! Ну і штраф 10 тис гр!», - пишуть у коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що невідомі вандали забрали диски зі спортивного майданчика в Харкові, розпилявши трубу, на якій ті кріпилися.
Нагадаємо, харківські комунальники прославилися після одного фото.
Як повідомляла Politeka, в Харкові комунальники піддали дітей серйозної небезпеки.
Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.