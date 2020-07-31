Невідомі потрошителі забрали диски зі спортивного майданчика в Харкові, розпилявши трубу, на якій ті кріпилися

Відповідний запис з фіксацією діяльності злодіїв опублікували в групі «Харків 1654», передає Politeka.net.

Автор запису Альбіна Житєньова розповіла, що на цей новий й чудово обладнаний майданчик приходять жителі з усього мікрорайону. Однак знайшлися ті, хто вирішив нажитися.

«На жаль, ось що відбувається, коли робиш щось для наших людей. З цього тренажера вже зняли блиниі. Комусь, ймовірно, вони потрібніші, ніж всьому мікрорайону. Чесно, просто прикро! У мене просто немає слів!», – емоційно заявила жінка.

Як видно на кадрах, злодії прийшли на справу не з порожніми руками, а зуміли перерізати трубу, перш, ніж зняти диски, яких, якщо судити з уцілілої частини тренажера, було п'ять.

Какие-то наркоманы украли блины на спортивной площадке 😡 Теперь весь микрорайон остался без отличного тренажера. Видео: Альбина Житенева Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 30. Juli 2020

На думку жителів міста, вкрадене слід шукати десь неподалік.

«На найближчій прийомці металу потрібно шукати», «Коли в Києві в тренажерці в Гідропарку диски регулярно крали, то їх тут же знаходили в найближчому пункті прийому металобрухту», «Скочуємося», «На жаль, бидло воно існує поряд з нами і воно, як бур'ян у полі, проростає при будь-яких умовах. Розбиті ліхтарі, поламані лавки, зігнуті смітники, це все ота бидлота, яку, на жаль, не витравити», «у нас, було, цілу дитячу гойдалку спиляли, напевно, собі на дачу», «Треба покарати з десяток такого бидла, і тоді стане життя налагоджуватися!», «А чому народні слідчі вирішили, що це вкрали саме наркомани, а не свідомі громадяни, помістивши їх, ну, припустимо, на таріль, яка давить на капусточку квашену», – розмірковують користувачі в коментарях під публікацією.

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