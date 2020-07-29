Десять незаконних газопроводів виявили співробітники «Харківгазу» під час планової перевірки системи газопостачання

Самовільні підключення до газорозподільної системи виявили у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах, передає KHARKIV Today.

«Загальна сума нарахувань, яку повинні сплатитикрадії енергоресурсу, становить близько трьох мільйонів гривень», – повідомили на підприємстві. При цьому співробітники «Харківгазу» відзначили, що більшість підключень були прихованими.

За словами фахівців, виконувати газонебезпечні роботи мають право тільки уповноважені організації, у яких є дозвіл Державної служби України з питань праці, а також спеціально навчені працівники.

«Несанкціоновані підключення, виконані саморобним способом, не тільки псують стан газових мереж, але й наражають на небезпеку оточуючих людей через величезний ризик аварійної ситуації», – заявили газовики.

Крім незаконної врізки, на Харківщині виявили також близько 30 випадків самовільного відновлення подачі газу.

«Домоволодіння значилися як відключені від газових мереж, а власники самостійно відновили газопостачання і використовували 87,5 тисяч кубометрів блакитного палива. Всіх цих споживачів повторно відключили від газорозподільної системи», – йдеться у матеріалі.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки України спільно із фахівцями ПАТ «Укрнафта» викрила і ліквідувала в Харківській області незаконний вріз у промисловий нафтопровід «Козіївка-Сиродичі».

Оперативники встановили, що на території Краснокутського району Харківської області зловмисники пошкодили нафтопровід і встановили несанкціоноване відведення для розкрадання сировини. На місці було виявлено несанкціонований відвід довжиною майже кілометр.

Зловмисники щомісяця розкрадали по 150-200 кубометрів нафти, завдаючи цим шкоди державному підприємству на суму понад 2 млн. грн.

Ми також писали, що в Харкові 41-річний шахрай привласнив п'ять квартир, господарі яких померли, а спадкоємці не встигли вступити в права володіння або ж відсутні.

Протягом 2018-2019 років він разом зі спільниками відшукували на території Харкова квартири, власники яких в них або не проживали, або померли, а спадкоємців немає, або ж вони ще не встигли оформити на себе спадщину.

Нагадаємо, харків'яни по-новому платитимуть за комуналку, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, харків'янка поскаржилася Зеленському на захмарні тарифи.

Також Politeka писала про те, що у Харкові активізувалися шахраї, хто в небезпеці.