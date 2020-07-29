У Харкові поліція збилася з ніг у пошуках 16-річної Анастасії Заблодської, яка зникла тиждень тому

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців.

Дівчина пішла з дому 22 червня о другій годині дня і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 156 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русявого кольору, середньої довжини, очі блакитні.

Була одягнена у футболку в біло-синю смужку, джинсові шорти, рожеві мокасини. При собі мала чорний рюкзак.

Зазначимо, що дівчина не перший раз йде з дому.

Якщо комусь відома інформація про місцезнаходження розшукуваної, прохання повідомити в Київський відділ поліції за телефонами: (057) 700-43-04, 063-21-54-684, 102 або будь-якими засобами.

Тим часом у Вовчанському районі на 30 липня збирають групу волонтерів та правоохоронців для пошуку 17-річної Олени Забазнової, у якої залишилася шестимісячний дитина.

Мешканка села Шестерівка пішла з дому 11 липня і досі не повернулася, про неї немає абсолютно ніяких звісток.

Разом з поліцією учасники пошуків планують опитати жителів рідного села Забазнової і сусідніх населених пунктів, прочесати околиці, в тому числі ліс і поля.

Усіх, хто хоче допомогти в пошуках дівчини, просять у четвер, 30 липня, приїхати в село Шестерівка на 10 годин ранку.

«Координати 50.185549, 36.913588. Потрібно бути в закритому взутті і одягнутися по погоді, при собі мати дощовик, ліхтарик і портативний зарядний пристрій. Слід взяти з собою їжу, мінімум на день і карту місцевості з радіусом від точки пошуку в 30 кілометрів, краще зробити до сотні копій карти. Не завадять у пошуках і човен, рації, трекери і квадрокоптер. Зв'язатися з пошукачами можна по телефону 0687770112 ("гаряча лінія")», – йдеться у повідомленні всеукраїнської організації «Пошук зниклих дітей».

Прикмети Олени Забазнової: на вигляд 15-20 років, зріст 165-175 см, середньої статури, руде довге волосся, очі карі. При собі був чорний рюкзак невеликого розміру.

За словами правоохоронців, у неї також був з собою мобільний телефон, однак він вимкнувся, як тільки дівчина пропала. У поліції не виключають, що Олена зникла не по своїй волі.

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