Капітальний ремонт цього шматка дороги обійшовся б максимум у сім мільйонів

Байдужість влади міста та області до дороги, що веде до лікарні в Помірках, сполвигла небайдужих жителів Харкова на рішучих дій

Так, відома харківська журналістка Тетяна Доцяк запустила новий флешмоб, про який написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

«Зроби селфі на дорозі в Помірках і виклади в соцмережах під хештегом #кілометрганьби #кілометркернеса», – закликала вона, опублікувавши два знімка: в Помірках, на тлі розбитої дороги, і на вулиці Сумській, де висить інсталяція за десятки мільйонів гривень.

«Хвилі, ямищі, в дощ – море по коліно. Страшна, дуже страшна. Її просто немає. Швидкі кілометр долають за 5 хвилин. Пацієнтів хитає, їм боляче. Лікарів хитає - їх задовбало», – описує дорогу журналістка.

Автор підкреслює, що в Помірках розташовані три лікарні:

«Обласний онкоцентр з командою крутих хірургів, інститут ендокринної патології, куди їдуть, без перебільшення, з усієї країни, і багатопрофільна міська лікарня з кардіовідділенням. 20000 пацієнтів щороку. Там же і лабцентр, де роблять тести на ковід»

Вартість капітального ремонту цього кілометра дороги коштує максимум сім мільйонів гривень. Однак її не ремонтували вже більше десяти років, її немає ні на балансі міста, ні на балансі області. Проте, зазначає журналістка, якщо дорога в межах міста, то і ремонтувати її повинне місто. Голова ХОДА пообіцяв направити Кернесу листа, щоб ті взяли дорогу на баланс, однак там відповіли, що не до неї зараз.

«Друге селфі - це опудало на Сумській, таке ж – на Пушкінській. Разом коштували місту 35 млн грн. Ці штучки - 35 млн. грн. Їх повісили на новий рік і не зняли досі. Тому що висульки - це тисячі селфі в соцмережах, а значить - Кернес - молодець - "довіряй ділам"», – іронізує Доцяк.

Татяна закликала всіх, хто лікується в Помірках, провідує там родичів або їде повз, робити селфі або просто фото.

«Нехай про «довіряй ділам» дізнаються по всій країні. Кернес, #зробидорогу, Олександр Ярославський, поділися кілометром асфальту з дороги на Барабашово. #Зробидорогу #Помірки», – підсумувала свою публікацію автор.

«Взимку в 28-шу міську лікарню іноді навіть таксисти відмовляються їхати. Зупиняють біля онкоцентру і радять далі успішно пензлювати ногами», – пише в коментарях ще один харківський журналіст Юрій Ларін.

«А ще швидкі зупиняються біля церкви і несуть на носилках в кардіовідділення хворих», – додала Доцяк.

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