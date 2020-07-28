На Харківщині третій тиждень тривають пошуки 17-річної Олени Забазнової, у якої залишилася шестимісячна дитина

Дівчина пішла з дому 11 липня і досі не повернулася, про неї немає абсолютно ніяких звісток, передає KHARKIV Today.

У зв'язку з тим, що молоду маму не можуть знайти так довго, 30 липня в селі Шестерівка Вовчанського району для пошуку Олени збирають людей. Разом з поліцією планують опитати жителів рідного села Забазнової і сусідніх населених пунктів, прочесати околиці, в тому числі ліс і поля, розповів координатор всеукраїнської організації «Пошук зниклих дітей» у Харківській області Сергій Осман.

Він підкреслив, що дівчина на зв'язок не виходила. Волонтери та правоохоронці перевірили всі місця, куди вона могла б поїхати, але її ніде немає:

«Було прийнято рішення (ініціювала це поліція) проводити пошуки на місцевості. Буде розгорнуто штаб, масові пошуки будуть по лісі, навколо ставка, поля, по цьому селищу ».

Що стосується малюка, то після зникнення матері його забрали працівники соціальних служб. Що змусило дівчину піти з дому, невідомо, оскільки ніякої записки вона не залишила.

«Телефон був з нею — виключений з того моменту, як вона пропала», — уточнив Осман.

Він не виключає, що дівчина зникла не з власної волі, а також вірить у те, що її вдасться знайти. До пошуків будуть залучені щонайменше сотня людей, а також, можливо, Нацгвардія.

Всіх, хто хоче допомогти в пошуках дівчини, просять у четвер, 30 липня, приїхати в село Шестерівка на 10 годину ранку.

« Координати 50.185549, 36.913588. Потрібно бути в закритому взутті й одягнутися по погоді, при собі мати дощовик, ліхтарик і портативний зарядний пристрій. Слід взяти з собою їжу, мінімум на день і карту місцевості з радіусом від точки пошуку в 30 кілометрів, краще зробити до сотні копій карти. Не завадять у пошуках і човен, рації, трекери і квадрокоптер. Зв'язатися з пошукачами можна по телефону 0687770112 ("гаряча лінія")», – йдеться у повідомленні.

Прикмети Олени Забазнової: на вигляд 15-20 років, зріст 165-175 см, середньої статури, руде довге волосся, очі карі. При собі був чорний рюкзак невеликого розміру.

Інформацію про зниклу дівчину просять повідомляти в Вовчанський відділ поліції за телефонами: 057-41-4-26-66, 093-307-15-87, 102 або іншим зручним способом.

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