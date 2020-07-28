Директор департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради Володимир Чумаков не вніс у декларацію фірму в Іспанії, що належить його дружині і дочці

Про це у своєму новому розслідуванні повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на виписку з іспанського бізнес-реєстра.

«За даними реєстру, Ольга й Аліна Чумакови володіють іспанською компанією ACTIVIDADES INMOBILIARIAS BEREZEN S. L, яка займається наданням в оренду нерухомості. Фірма розташована в Жироні», – йдеться у публікації ХАЦ на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Раніше ми повідомляли про те, що вище згадані родички Чумакова обзавелися 13 червня 2019 року маєтком площею 303 квадратні метри за 16 мільйонів 390 тисяч гривень і земельною ділянкою в 27 соток все в тій же Іспанії. Причому вартість землі в декларації не була вказана.

Сам же чиновник, якщо вірити його декларації, ніяких квадратних метрів в розпорядженні не має. Однак він знається на хороших годинниках, вказавши в декларації такі бренди як Perelet, Ulysse Nardin, Ulysse Nardin і Zenith, а у його дружини – Ulysse Nardin і Breguet, ювелірні прикраси, шуби. Правда, вартість цих речей не повідомляється.

За інформацією розслідувачів, Чумаков, який є людиною з найближчого оточення мера Харкова Геннадія Кернеса, уже 10 років керує «дорожнім» департаментом міськради.

«За цей час створене ним ТОВ «Паркінг +» стало головним ремонтником доріг у місті, отримавши понад 1 млрд. бюджетних гривень. При цьому деякі магістралі доводиться ремонтувати щороку. Крім того, цим департаментом постійно цікавляться правоохоронці», – відзначили в ХАЦ.

Нагадаємо, фирмами-«прокладками» чиновників мерії Харкова зацікавилися іноземні розслідувачі.

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