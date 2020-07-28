Минула ніч відзначилася черговим інцидентом на вулицях Харкова
На проспекті Науки невідомий на автомобілі Hyundai влаштував стрілянину під час руху, повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.
На відео, опублікованому в групі «Харків 1654», видно, що автомобіль зупиняється на червоний сигнал світлофора, а потім, коли починає рух, з боку пасажирського сидіння людина висовує руку зі зброєю у відкрите вікно та робить кілька пострілів вгору.
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В поліцію про інцидент повідомили о 1:15 28 липня.
«На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські провели відпрацювання прилеглої території. Зазначеної машини не виявили», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Інформація про подію внесена до Єдиного облікуШевченківського відділу поліції. Зараз поліцейські проводять перевірку за даним фактом.: зирають відео з камер спостереження і реєстраторів, встановлюють свідків та очевидців події.
Раніше ми розповідали, що 19 липня о 1:20 ночі в нічному клубі в провулку Костюринському, 2 сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь, поранивши двох відвідувачів закладу. Двоє чоловіків, яким 27 і 37 років, з вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені в лікарню. Вже звідти медики повідомили правоохоронцям про те, що трапилося.
Підозрюваним виявився колишній охоронець цивільної дружини Геннадія Кернеса Оксани Гайсинської Артем Шокало, який є членом забороненої клубу «Оплот».
Ми також писали, що 53-річний житель Харькощіни розстріляв компанію відпочивальників. Інцидент стався 27 червня в селі Гусарівка Барвінківського району.
Один з потерпілих помер, другого госпіталізували. 36-річному чоловікові ампутували ногу, щоб врятувати від інтоксикації, оскільки куля зачепила артерію.
Того, хто стріляв і на момент трагедії був п'яний, відразу ж затримали. Наступні два місяці він проведе в СІЗО.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік відкрив вогонь по відпочивальникам, є жертви.
Як повідомляла Politeka, під Харковом копи розстріляли машину з людьми.
Також Politeka розповідала, що під Харковом сталася масова бійка зі стріляниною.