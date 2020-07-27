Через кілька днів в Україні набуде чинності рішення про запуск ринку газу, і за комуналку громадянам тепер доведеться платити по-новому

Як повідомляє видання Finance, вже з 1 серпня споживачі, в тому числі і харків'яни, зможуть користуватися послугами постачальників, яких вважають найбільш оптимальними для себе.

Ринок газу повинні були запустити в Україні ще кілька років тому, однак це рішення постійно переносили.

Наголошується, що тариф на газ буде постійно змінюватися, а взимку він різко підскочить. Причиною цього є те, що «Нафтогаз» більше не буде регулювати ціну на газ, вона варіюватиметься в залежності від ситуації на ринку. У разі, якщо його вартість буде явно завищена, харків'яни зможуть поскаржитися в Антимонопольний комітет.

Як відомо, в Україні активно взялися за тих громадян, у яких є великі борги за комуналку. Тепер майно злісних неплатників дозволено пускати з молотка, починаючи від старих речей, типу одягу, і закінчуючи нерухомістю і транспортом. Новий закон дозволяє погашати борги, продаючи «зайве майно».

У списку того, чого не можна позбавляти сім'ю боржників, зазначаються одне ліжко-місце на людину, пара взуття, холодильник.

Раніше ми писали про те, що харків'янам анонсували подорожчання хліба до кінця 2020 року на чотири – п'ять відсотків. Надалі ж підвищення залежатиме від коливання інфляції, а також подорожчання зерна на світовому ринку.

Нагадаємо, Нацбанк заморожує зарплати на рахунках українців.

Як повідомляла Politeka, харків'янка поскаржилася Зеленському на захмарні тарифи.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.