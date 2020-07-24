На Харківщині злочинці викрали 39-річного чоловіка і вимагали за нього викуп

Бандити зажадали від батька заручника 20 тисяч доларів, передає Politeka.net з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Як розповів керівник Лозівський місцевої прокуратури Ігор Білодід, група осіб викрала чоловіка і утримувала його в заручниках, вимагаючи від родичів озвучену раніше суму. За ці гроші вони обіцяли відпустити його і не завдавати йому шкоди.

23 липня під час передачі грошей у селі Гоптівка Дергачівського району Харківської області трьох зловмисників затримано, а заручника звільнено.

Правоохоронці порушили кримінальні справи за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб, незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших причетних до викрадення людини.

Раніше ми писали про те, що в Харкові силовики викрили і затримали членів потужного злочинного угруповання під керівництвом Вадима Казарцева, відомого в кримінальному світі як «Князь».

На рахунку банди вимагання, рейдерство, а також умисні вбивства на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Створив ОЗУ раніше судимий за вбивство громадянин, а серед інших до її складу входили і колишні правоохоронці. Угрупування мало чітку структуру і спеціалізувалося на різних злочинах, у тому числі на економічних, а також пов'язаних з насильством. Крім того, банду боялися навіть представники органів місцевої влади, які знаходилися в зоні її впливу.

Нагадаємо, поліція повідомила про захоплення заручників у Харкові.

Як повідомляла Politeka, п'яний чоловік влаштував переполох на базі відпочинку на Харківщині.

Також Politeka писала, що у нічному клубі Харкова відкрили стрілянину.