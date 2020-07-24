На Харьковщине преступники похитили 39-летнего мужчину и требовали за него выкуп

Бандиты запросили у отца заложника 20 тысяч долларов, передает Politeka.net со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Билодид, группа лиц похитила мужчину и удерживала его в заложниках, требуя от родственников озвученную ранее сумму. За эти деньги они обещали отпустить его и не причинять ему вреда.

23 июля при передаче денег в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трех злоумышленников задержали, а заложника освободили.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины (вымогательство, по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи устанавливают других причастных к похищению человека.

Ранее мы писали о том, что в Харькове силовики разоблачили и задержали членов мощной преступной группировки под руководством Вадима Казарцева, известного в уголовном мире как «Князь».

На счету банды вымогательство, рейдерство, а также умышленные убийства на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Создал ОПГ ранее судимый за убийство гражданин, а среди прочих в ее состав входили и бывшие правоохранители. Группировка имела четкую структуру и специализировалась на различных преступлениях, в том числе на экономических, а также связанных с насилием. Кроме того, банду боялись даже представители органов местной власти, которые находились в зоне ее влияния.

Напомним, полиция сообщила о захвате заложников в Харькове.

Как сообщала Politeka, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Также Politeka писала, что в ночном клубе Харькова открыли стрельбу.