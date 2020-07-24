Напередодні вихідних фахівці відновили мапу пляжів, на яких не рекомендовано купатися

Відповідну інформацію оприлюднив Харківський лабораторний центр, передає Politeka.net.

Співробітники центру перевірили воду на популярних пляжах Харкова й області.

«За результатами повторних санітарно-мікробіологічних лабораторних досліджень проб води поверхневих водойм, відібраних у межах зони купання Безлюдівського водосховища в Харкові виявлено наднормативний вміст лактозоположительных кишкових паличок (9500 при нормі не більше 5000 на літр)», – повідомили фахівці.

Крім того, в Харківській області не рекомендують купатися в зоні відпочинку міста Красноград в районі річки Берестова. Тут кількість бактерій перевищила норму в 14 разів (70 000 при нормі 5000 на літр). З цієї ж причини рекомендують утриматися від відпочинку на пляжі «Комсомольський» в смт. Кегичівка, де кількість бактерій в чотири рази перевищила норму, а також на міському пляжі в Ізюмі (річка Сіверський Донець).

Доступними для купання залишаються водойма в Олексіївському лугопарку і в межах зони купання КП «Зміїв-житло» на річці Сіверський Донець. За результатами повторних досліджень вода відповідає нормам.

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