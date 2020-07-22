Коли немає грошей, на допомогу приходить кмітливість

Гарна автосигналізація не всім по кишені, тому господарі авто викручуються, як можуть, намагаючись захистити машини від злодіїв

Черговий приклад, як уберегти транспортний засіб від зловмисників з розряду «дешево і сердито», продемонстрували в групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.

Там опублікували фотографію «вісімки», на лобовому склі якої красувалась записка «Акумулятора немає». Мабуть, господар вирішив, що більше злочинці ні на що не спокусяться.

Знімок не залишився без реакції.

«Планета Шелезяка:немає води, рослинності немає, населена роботами», «У нас зняли акумулятор навесні, шакали», «У моїх дітей теж рік тому мразі зняли акумулятор.😠», «Зате колеса є!», – пишуть під фотографією.

Зазначимо, що автомобільні злодії давно стали бичем харківських автовласників. Причому вони не тільки грабують салони машин, але і знімають двері та інші елементи для того, щоб рихтувати привезені з США биті авто.

Так, невідомі злодії практично «розпатрали» Nissan Rogue, залишивши від нього буквально один кістяк.

Відповідне фото опублікували в телеграм-каналі Х**вий Харків.

«На СТО по вулиці Метробудівників 21 цієї ночі повністю обнесли ніссан рог 2018 року, зняли 3 дверейй, задні двері і передню панель, працювали оперативно і злагоджено, швидше за все групою. Будьте обережні, залишаючи свої машини без нагляду», – йдеться у підписі.

Нагадаємо, власників дорогих авто змусили нервувати.

Як повідомляла Politeka, користувачів мережі вразив цинічний злодій на харківській автомийці.

Також Politeka писала, що на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.