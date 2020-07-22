Люди вважають, що не можна ізолювати дітей

Кілька десятків школярів, студентів і їх батьків вийшли під стіни Харківської облдержадміністрації

Люди протестували проти дистанційної освіти, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі і місцеві ЗМІ.

За словами учасників акції «За живу школу», дистанційна освіта несе в собі ряд незручностей. Наприклад, батьки не можуть достатньо часу приділяти навчанню дітей та контролю за засвоєнням матеріалу. Крім того, багато змушені ходити на роботу, що також не кращим чином впливає на контроль за успішністю дітей.

Деякі учасники називають дистанційну освіту неякісною ще й тому, що діти позбавлені спілкування з однолітками, що особливо важливо для учнів молодших і середніх класів. Вони також підкреслюють, що подібний формат навчання доступний не всім, оскільки не кожен з батьків може забезпечити двом або трьом дітям-школярам індивідуальне місце для роботи з окремим комп'ютером.

Мітинг проти дистанційної освіти Gepostet von Накипело am Mittwoch, 22. Juli 2020

Голова ХОДА Олексій Кучер перед протестувальниками не з'явився, однак з людьми поспілкувалася директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Анжеліка Крутова. За її словами, влада не менше за батьків стурбована тим, яким буде новий навчальний рік, а більш детальна картина стане зрозумілою на початку серпня.

Раніше ми розповідали про те, що дискусії про те, дистанційним чи стандартним буде процес навчання з 1 вересня, не стихають не на мить.

Тим часом у МОЗ вже поділилися інформацією про те, до чого готуватися восени.

«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими наші діти підуть вчитися з 1 вересня. Разом з Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, в тому числі дивимося, яким чином це відбувається за кордоном», – розповів глава відомства Максим Степанов.

Нагадаємо, що карантин пом'якшили в Харкові, жителям оголосили нові правила: що змінилося.

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