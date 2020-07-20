У Харкові розшукують підозрюваних у стрілянині в нічному клубі Panorama Lounge
Одного з хуліганів зафіксувала камера спостереження, і незабаром його фотографія розлетілася мережею, передає Politeka.net.
Поліція просить усіх, хто впізнав його чи жінку поруч з ним, повідомити в Основ'янський відділ поліції по телефонам: 705-98-15, 0632031916 або ж на номер 102.
Інцидент зі стріляниною стався 19 липня в 1:20 ночі в провулку Костюринському, 2. Невідомий відкрив вогонь, поранивши двох відвідувачів клубу.
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Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, двох чоловіків, яким 27 і 37 років, з вогнепальними пораненнями грудної клітини було доставлено в лікарню. Вже звідти медики повідомили правоохоронцям про те, що трапилося.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до семи років позбавлення волі.
Слідчо-оперативні дії тривають.
Раніше ми писали про те, що в Харкові фотограф загинула, впавши в покинуту шахту на заводі Шевченка. Її звати Галина Карацюба. Сиротою залишилася неповнолітня дівчинка.
Ми також розповідали про те, що в Харкові на ринку чоловік кинув муляж гранати в один з кіосків. Прибулі на місце правоохоронці встановили, що боєприпас несправжній, і затримали хулігана, який зізнався, що був "дуже ображений" співробітником ринку.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік відкрив вогонь по відпочиваючим, є жертви.
Як повідомляла Politeka, під Харковом копи розстріляли машину з людьми.
Також Politeka розповідала, що під Харковом сталася масова бійка зі стріляниною.