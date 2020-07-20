У Харкові розшукують підозрюваних у стрілянині в нічному клубі Panorama Lounge

Одного з хуліганів зафіксувала камера спостереження, і незабаром його фотографія розлетілася мережею, передає Politeka.net.

Поліція просить усіх, хто впізнав його чи жінку поруч з ним, повідомити в Основ'янський відділ поліції по телефонам: 705-98-15, 0632031916 або ж на номер 102.

Інцидент зі стріляниною стався 19 липня в 1:20 ночі в провулку Костюринському, 2. Невідомий відкрив вогонь, поранивши двох відвідувачів клубу.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, двох чоловіків, яким 27 і 37 років, з вогнепальними пораненнями грудної клітини було доставлено в лікарню. Вже звідти медики повідомили правоохоронцям про те, що трапилося.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до семи років позбавлення волі.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Вот эти типы устроили стрельбу в караоке Панорамы и свалили. Если среди них кого-то узнали, то напишите нам, мы информацию передадим в полицию. Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 20. Juli 2020

Раніше ми писали про те, що в Харкові фотограф загинула, впавши в покинуту шахту на заводі Шевченка. Її звати Галина Карацюба. Сиротою залишилася неповнолітня дівчинка.

Ми також розповідали про те, що в Харкові на ринку чоловік кинув муляж гранати в один з кіосків. Прибулі на місце правоохоронці встановили, що боєприпас несправжній, і затримали хулігана, який зізнався, що був "дуже ображений" співробітником ринку.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік відкрив вогонь по відпочиваючим, є жертви.

Як повідомляла Politeka, під Харковом копи розстріляли машину з людьми.

Також Politeka розповідала, що під Харковом сталася масова бійка зі стріляниною.