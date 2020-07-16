37-річна харків'янка, яка задушила 10-річного сина і наклала на себе руки, була заборгувала величезні суми

У передсмертній записці жінка залишила докладний список лихварів і банків, у яких вона брала гроші в борг. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал «Харків Оперативний».

За різними підрахунками, сума боргів загиблої коливалася від 81 тисячі до 200 тисяч гривень.

Поліція не виключає, що на такий радикальний крок харків'янку штовхнули саме колектори, які вимагали повернути борги.

Раніше ми розповідали про те, що сусіди характеризували загиблу як хорошу матір, яка любила і дбала про двох своїх синів. Хлопчиків вона виховувала одна. Жінка з дітьми жила разом з мамою і братом у будинку в провулку Тбіліському.

У той фатальний день бабуся взяла молодшого онука і пішла з ним в гості, брата теж не було вдома. Жінка, за версією слідства, спочатку задушила дитину, а потім перерізала собі вени у ванні. Коли родич, повернувшись додому побачив сестру, допомогти їй вже нічим не зміг.

У поліції розповіли, що останнім часом жінка перебувала в депресії через проблеми з грошима. Вона часто брала в борг у сусідів, але завжди повертала гроші, а от з банками розрахуватися не змогла, хоч і підробляла неофіційно швачкою.

Зараз правоохоронці порушили кримінальні справи за фактами вбивства і самогубства, проте не виключена ще одну справу проти колекторів, якщо підтвердиться, що вони тиснули на загиблу. Їм можуть інкримінувати доведення до самогубства.

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