На вулиці Благовіщенській в Харкові комунальники, самі того не підозрюючи, стали героями мережі

У групі «СолнцеЛикий Харків» опублікували знімок, на якому співробітники одного з комунальних підприємств Харкова ремонтують трубу, розривши величезну яму.

Один з чоловіків перебуває внизу, а натовп колег уважно спостерігають навколо ями за його роботою.

«Вся Україна в 1 фото. Купа начальників дивиться, як один роднуль працює. Вулиця Благовіщенська. Нарахувала 11 стоячих. Той біля паркану теж враховується. Він точно з ними», – підписала знімок автор.

Фотографія відразу ж викликала асоціації зі знаменитим мемом, який свого часу активно гуляв мережею.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові з'явився новий «фонтан», на створення якого влада міста не витратила жодної копійки бюджетних коштів. Величезний стовп води висотою з дев'ятиповерховий будинок приголомшив харків'ян, а відео цього «явища» незабаром розлетілося по міським паблікам.

Причина такої події банально проста – прорив труби.

Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 19. Juni 2020

Ми також писали про те, що на насосній станції підприємства «Харківські тепломережі» в районі станції метро «Наукова» прорвало гарячу воду, в результаті чого загинув співробітник «ХТМ». Трагедія сталася рано вранці 2 липня.

У поліції пояснили, що смерть 72-річного чоловіка настала під час усунення аварії на комунальному підприємстві.

За словами представника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, під час прориву води на станції чергував працівник «ХТМ», який і повідомив близько 4:30 ранку про НП керівництву. Після цього він на зв'язок не виходив.

Нагадаємо, у харківських квартирах потекла вода з "наповнювачем".

Як повідомляла Politeka, «збиткові» комунальники Кернеса оскандалилися дорогою покупкою.

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