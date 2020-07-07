До аномальної спеки на Харківщині додалася ще одна проблема – пожежі на пшеничних полях

За два минулі дні вогонь знищив понад 30 га пшениці на корені, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, 5 липня, о 22:36 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Грушеваха Барвінківського району вирує масштабна пожежа на полі.

За вказаною адресою негайно відправили два відділення на автоцистернах. Коли пожежники прибули на місце, то побачили, що горить пшеничне поле на площі 23 га. Через годину їм вдалося локалізувати вогонь, а в 23:50 повністю його погасити.

Що стало причиною надзвичайної пригоди, наразі, з'ясовують правоохоронці.

Пожежу прокоментував і глава ХОДА Олексій Кучер. Чиновник не виключає, що причиною пожежі став підпал.

«Сталася вона у зв'язку з підпалом, тому що почався з середини поля. Зрозуміло, що це не просто хтось їхав повз поля і кинув сигарету або ще щось. Хтось працює, напевно, проти певних сільгоспвиробників», - заявив він на прес-конференції у понеділок.

Вже наступного дня, 6 липня, близько двох годин дня рятувальники отримали нове повідомлення про вируючий вогонь на полі пшениці в селі Рясне Близнюківського району.

Туди виїхало відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистерні, яке, прибувши на місце, побачило, що пожежа охопила близько десяти гектарів площ. Крім пшениці, горіла також трава в лісопосадці.

Через годину співробітники ГУ ДСНС змогли ліквідувати вогонь. Як і в першому випадку, причина пожежі зараз встановлюється.

Рятувальники просять громадян у період високих температур утриматися від розпалювання багать, а також необережного поводження з вогнем, оскільки це загрожує величезними збитками.

Нагадаємо, в Харкові вогонь охопив стоянку, масово знищуючи авто.

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