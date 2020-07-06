В селі Слобожанське на Харківщині співробітник правоохоронних органів, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у воду дитину

Інцидент трапився на очах у багатьох людей, а одним з тих, хто розповів про інцидент, що став голова Харківської райдержадміністрації Артур Товмасян, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук чиновник написав, що дитина, дівчинка, не постраждала.

«Те, що сталося, є неприйнятним та не може більше повторитися. Винуватець інциденту працює помічником чергового в Липецькому відділенні поліції. Сьогодні зв'язався з т. в. о. начальника Харківського ВП ГУНП в Харківській області Андрієм Дмитрієвим, який взяв цю справу під свій особистий контроль. Вже ініційовано проведення службового розслідування під керівництвом начальника Липецького відділення поліції Сергія Мелешева. Будуть опитані свідки інциденту для з'ясування всіх обставин. На підставі результатів службового розслідування буде прийматися рішення про звільнення працівника», – повідомив Товмасян.

За словами очевидця, винуватець був на пляжі не один, а з таким же п'яним товаришем:

«На мосту, де купаються діти різного віку, приїхали два мертвих тіла, п'яних в умат мужиків. Один з них… заліз у воду до малечі, схопив дівчинку, яка толком не вміє плавати, і кинув на середину річки. Дитину витягнули, дитина налякана. На запитання: «Навіщо ти це зробив?» воно відповіло: «Хотів притопити»… Його швидко спровадили, але ці два тіла досі роз'їжджають по селу. Будьте уважні! Бережіть своїх дітей!»

Передбачаючи негатив, у коментарях до посту Товмасян закликав не міряти всіх правоохоронців під одну гребінку і дочекатися результатів службового розслідування:

«Не варто за вчинком одного судити відразу всіх. Коли щось трапляється, ми звертаємося за допомогою до правоохоронних органів. Поліцейські щодня ризикують своїм життям, своїм здоров'ям для того, щоб захистити людей. У кожній сфері трапляються недобросовісні співробітники, але це не означає, що всі такі. Скільки поліцейських, працівників правоохоронних органів загинули при виконанні своїх службових обов'язків, скільки з них пожертвували своїм здоров'ям».

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