В селе Слобожанское на Харьковщине сотрудник правоохранительных органов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в воду ребенка

Инцидент произошел на глазах у многих людей, а одним из тех, кто рассказал об инциденте, стал глава Харьковской райгосадминистрации Артур Товмасян, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Фейсбук чиновник написал, что ребенок, девочка, не пострадал.

«То, что произошло, неприемлемо и не может больше повториться. Виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецке отделении полиции. Сегодня связался с в. и.о. начальника Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области Андреем Дмитриевым, который взял это дело под свой личный контроль. Уже инициировано проведение служебного расследования под руководством начальника Липецкого отделения полиции Сергея Мелешева. Будут опрошены свидетели инцидента для выяснения всех обстоятельств. На основании результатов служебного расследования будет приниматься решение об увольнении работника», – сообщил Товмасян.

По словам очевидца, виновник был на пляже не один, а с таким же пьяным товарищем:

«На мосту, где купаются дети разных возрастов, приехали два мертвых тела, пьяных в умат мужиков. Один из них… залез в воду к малышам, схватил девочку, толком не умеющую плавать, и бросил на середину реки. Ребенка вытянули, ребенок напуган. На вопрос: «Зачем ты это сделал?» ответило оно: «Хотел притопить»… Его быстро спровадили, но эти два тела до сих пор разъезжают по деревне. Будьте внимательны! Берегите своих детей!»

Предвидя негатив, в комментариях к посту Товмасян призвал не мерить всех правоохранителей под одну гребенку и дождаться результатов служебного расследования:

«Не стоит по поступку одного судить сразу всех. Когда что-то случается, мы обращаемся за помощью в правоохранительные органы. Полицейские каждый день рискуют своими жизнями, своим здоровьем для того, чтобы защитить людей. В каждой сфере встречаются недобросовестные сотрудники, но это не значит, что все такие. Сколько полицейских, работников правоохранительных органов погибли при исполнении своих служебных обязанностей, сколько из них пожертвовали своим здоровьем».

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