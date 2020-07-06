Величезний напис «Україна понад усе» прикрашає набережну навпроти колишньої приймальні «Опоплатформи — За життя»

Він з'явився на місці раніше зафарбованого слогану «Україна або смерть», передає Politeka.net з посиланням на соцмережі і місцеві ЗМІ.

Довжина напису, намальованого на Харківській набережній, 7/9, становить 50 метрів. Він виконаний у кольорах українського прапора, і його видно дуже далеко.

Напис зробили учасники «Національного Корпусу» вночі 4 липня.

«Ми малювали його всю ніч, і десь о 8 ранку він був готовий. Як малювали? Є ж човни, тому ми (більше 20 людей) зібралися, намалювали фон, а потім вже літери. Вийшло дуже гарно, будемо робити наше місто ще більш патріотичним», – повідомив очільник харківського осередку партії Костянтин Немічев.

На таку активність жителі Харкова відреагували по-різному.

«Зізнання в любові завжди відчайдушнео. Хлопці, у вас пропав дух авантюризму!», «Напис на Титаніку», «Шкода, що патріотизм тільки на словах і, на жаль, на ненависті. А на ненависті багато не побудуєш», «Це все одно, що водити хороводи з факелами. Шоу для лохів. Спустити пар і показати лохторату, що в Україні існує демократія і інша думка😂😂😂😂», «Актуально ще й як! У Харкові дуже багато патріотів, якщо ви їх не бачите, то це ваша проблема», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Український інститут національної пам'яті направив до мерії Харкова лист з рекомендацією прибрати з будівлі радянські символи.

Йдеться про орден Леніна, орден Жовтневої революції на фасаді будівлі, а також про серпи і молоти всередині сесійної будівлі міської ради.

В УІНП уточнили, що вони не наділені повноваженнями адміністративного впливу на органи місцевого самоврядування, юридичні особи та організації, однак можуть реагувати на питання, які піднімаються небайдужими громадянами, надсилаючи відповідні запити.

Нагадаємо, Кернес плюнув в обличчя патріотам: у Харкові увічнили скандального генерала.

Як повідомляла Politeka, активісти помстилися Кернесу за любов до генерала КДБ.

Також Politeka писала, що Кернес відзначився новим скандальною заявою.