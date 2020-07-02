У Пісочині на Харківщині жінка народила дитину прямо в машині «швидкої допомоги»

Про те, що сталося 2 липня, повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляють журналісти, близько 01:24 до служби Екстреної медичної допомоги надійшов виклик про те, що в Пісочині у жінки почалися пологи.

На виклик виїхала бригада «швидкої».

Під час транспортування майбутньої мами в неї почався другий період пологів, і медикам довелося приймати їх прямо в машині.

На щастя, вони пройшли добре, і на світ з'явився хлопчик вагою 2600 грамів і зростом 49 сантиметрів. Після пологів породіллю з дитиною перевезли в Харківський обласний перинатальний центр.

Раніше ми писали про те, що виїзд на черговий виклик у Харкові обернувся для бригади «швидкої» серйозними неприємностями.

На номер «103» зателефонували очевидці і повідомили, що 34-чоловік лежить без свідомості. Бригада медиків прибула на виклик через п'ять хвилин, але замість непритомної людини вони побачили чоловіка зі свідомістю, затуманеною алкоголем.

Коли лікарі забрали його з вулиці і транспортували в медичний заклад, він почав агресивно поводитися і погрожував ножем. Щоб убезпечити себе, медики натиснули тривожну кнопку, і через три хвилини автомобіль «швидкої» наздогнав наряд швидкого реагування і затримав хулігана.

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У той день медики отримали виклик з приводу ускладнення вагітності. Через 13 хвилин бригада швидкої приїхала за вказаною адресою, але там лікарів чекав «сюрприз». Біля будинку їх зустрів 20-річний чоловік, який відразу ж накинувся на 26-річного фельдшера і завдав кілька ударів.

Нагадаємо, у Харкові дитина на очах у матері потрапив в дику ситуацію.

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