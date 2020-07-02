Під Харковом на протест проти передачі земель для пасовищ у приватну власність з'явилися незвичайні мітингувальники

Мешканці села Циркуни прийшли під вікна органів місцевого самоврядування не одні, а пригнали з собою близько десятка корів, передає UA: Харків.

Майже 20 осіб, які зібралися на акцію, не згодні з планами місцевого керівництва з приводу землі. Наприклад, для місцевої жительки Ніни Солоненко новина про передачу землі в приватну власність стала величезною несподіванкою.

«Для нас була виділена земля під сінокіс, під пасовища, а виявилося, що її немає, і ми про це не знали. Ми ось дізналися буквально два тижні тому, що земля віддана, навіть луг, який можна було накосити, то вони роздані. Нам зателефонував і попередив вже наш голова сільради, коли землі майже немає». – обурюється жінка.

Зараз корів пасуть на порожніх ділянках під забудову і не мають площ, щоб накосити на зиму сіна.

На початку акції селяни передали голові сільради і депутатам колективне звернення, аби ті розглянули його на сесії.

Голова Циркунівської сільради Микола Сікаленко повідомив, що в приватну власність планують передати в 20 гектарів землі, в той час як в селі близько 100 гектарів землі для випасу. А відповідне рішення на сесію висунула земельна комісія. Останнє слово – за депутатами.

На сесії депутати вирішили до розгляду питання про передачу земель провести інвентаризацію.

Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у бійку з поліцією.

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