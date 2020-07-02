«Мультяшний» Геннадій Кернес заполонив вулиці Харкова

Чим ближче місцеві вибори, тим активніша агітація. Так, по всьому місту з'явилися величезні банери з рекламою блоку Кернеса, передає Politeka.net з посиланням на групу «СонцеЛикий Харків».

Очевидці публікують фотографії з рекламою партії «Блок Кернеса — Успішний Харків». Причому величезні банери прикрашають будівлю колишнього м'ясокомбінату, фасади будинків, сквери і парки.

За інформацією видання KHARKIV Today, «БЛОК КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ» зареєстрований 17 жовтня 2019 року. Раніше це була партія «УНІТАРНА ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»

«Якщо раніше місцем реєстрації був Київ, вулиця маршала Тимошенка, то тепер — Харків, вулиця Короленка, 12. Партію під старим брендом очолював такий собі Олександр Кудін — зовсім не медійний чоловік, який також значиться серед засновників «Комітету захисту інтересів киян». Йому на зміну в Блок Кернеса прийшов такий же «ноунейм» В'ячеслав Олегович Орлов. У Харкові нам вдалося знайти тільки одну людину з такими ПІБ — молодого футболіста 1995 року народження. Чи має він відношення до блоку Кернеса, незрозуміло», – пишуть журналісти.

Про свій намір поборотися за крісло міського голови Геннадій Кернес заявив ще в минулому році. Партія «Довіряй ділам» була на слуху постійно, але, мабуть, не виправдала сподівань, і тепер на арені з'явилася нова назва.

Хто складе конкуренцію багаторічному керівнику мерії від партії «Слуга народу» на місцевих виборах, поки залишається загадкою.

Раніше ми писали, що борди з рекламою партії Кернеса заполонили дороги навколо Харкова. Причому побачити портрет мера можна практично кожні сто метрів.

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.