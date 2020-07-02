На Харківщині пропав хлопчик 2006 року народження

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, Єгор Колесник пішов з дому 1 липня і на зв'язок не виходить.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст близько 150 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений у сорочку в червоно-синю клітку, чорні шорти, червоні кросівки.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання повідомити в Липецький відділ поліції ГУНП в Харківській області за телефонами: 102, 74-71-202, 700-29-16 або іншим зручним способом.

Раніше ми писали про те, що в Харкові у квартиру з дитиною серед білого дня увірвалися грабіжники. Про кричущий випадок розповіли в соціальних мережах.

Все сталося близько опів на другу дня, коли у двері постукали злочинці. У цей момент вдома була тільки 12-річна дитина.

«Сказали «Твій тато потрапив в аварію, відкрий двері». Він відкрив. Квартиру перевернули догори дригом. Що пропало, поки невідомо. Хлопчик живий, але переляканий», – йдеться у повідомленні.

УВ коментарях одна з читачок розповіла схожу історію, яка закінчилася для неї травмами. Коли вона повернулася додому з роботи вдень, то застала злочинця на гарячому. Побачивши господиню, той кинувся на неї з ножем, а потім зв'язав і втік. Як потім виявилося, йому було 29 років, наркозалежний чоловік й ігроман, а також мав за плечима вбивства і грабежі.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зник підліток.

Як повідомляла Politeka, юна красуня таємничо пропала, поліція піднята по тривозі: фото зниклої.

Також Politeka писала, що у Харкові безслідно пропала жінка.