У Харкові поліцейська рік тому збила на смерть пенсіонера на пішохідному переході, але справі дали хід тільки недавно

Про історію, яка сталася ще 8 березня минулого року, на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла відомий харківський журналіст Тетяна Доцяк.

За її інформацією, у той нещасливий день чоловік вийшов за квітами для своєї дружини. Він йшов по пішохідному переходу на зелене світло, яке горіло вже понад дві секунди, як його збила жінка на авто. Старий отримав перелом черепа, відкриту черепно-мозкову травму та інші рани. Вердикт лікарі винесли невтішний: у пенсіонера шанси вижити були мінімальні, і він помер через тиждень після ДТП.

А потім почалося найцікавіше. Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які так і не змогли пояснити, в якому стані перебувала олена Зайцева, яка вбила на авто шістьох людей, написали у висновку, що літній чоловік помер від старості, ні словом не обмовившись про зіткнення.

І це незважаючи на те, що аварія сталася серед білого дня в присутності десятків очевидців і наявності камер спостереження.

«Але відео з камер слідчий не знайшов, свідків не розшукав, а експертка написала те, що треба», – констатує Доцяк.

Родичі загиблого не захотіли миритися з такою кричущою несправедливістю і зважилися на ексгумацію тіла, щоб довести, що причина смерті – зовсім не вік.

Комісія експертів з Полтави спростувала висновок еколеги з ХОБСМЕ і дала чіткі відповіді на більш ніж десяток запитань - чоловік помер від травм, отриманих у ДТП. Тепер це - основний доказ у Жовтневому суді Харкова, який розглядає справу.

На думку родичів загиблого, винуватиця загибелі людини й не планувала відправлятися за грати, будучи впевненою, що все вдасться приховати. У свою чергу 43-річна підозрювана, яка є співробітником правоохоронних органів, відмовляється давати які-небудь коментарі, посилаючи всіх до свого адвоката. Той говорити теж відмовляється.

«А от тепер запитання. А якби люди не погодилися на ексгумацію? Що було б, якби самі не розшукали свідка і відео? От мені дивно, вам, ймовірно, також дивно, а слідчих і прокурора, які вели справу в досудовому. все влаштовувало», – резюмує автор.

Нагадаємо, Зайцева виплатила постраждалим в ДТП за 30 грн.

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