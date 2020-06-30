Чим ближче місцеві вибори, тим активніші кандидати, і мер Харкова Геннадій Кернес в цьому плані – не виняток
Беззмінний міський голова Харкова Геннадій Кернес вирішив утретє поборотися за крісло градоначальника, передає Politeka.net.
Свідоцтво того – різко зросла кількість бордів з портретом Кернеса і його гаслами не тільки в Харкові, але і за його межами.
Так, у групі «СолнцеЛикий Харків опублікували фотографію, зроблену по дорозі в Мерефу. Як видно на знімку, борди з Геннадієм Адольфовичем висять буквально кожні кілька десятків метрів один від одного.
Зірка «Татусевих дочок» без сорому зняла ліфчик заради зйомки для чоловічого журналу: «Виросла дівчинка»
Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."
"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили
Лорак вразила виглядом до та після пластики, зірку не впізнати: "Що з нею стало..."
«ЛуДший покер від Гепуція на Мерефянці. Для тих хто не зрозумів. Фоткав на кнопку», – йдеться у підписі до публікації.
«Таке ж і по чугуївській трасі», «Точно, на 1 км 10 бордів. Нехай розставляє, може, до виборів усіх вже тошниме від нього», – пишуть у коментарях користувачі.
Зазначимо, що про готовність балотуватися на пост мера утретє Кернес говорив ще в липні минулого року:
««Якщо будуть дострокові місцеві вибори, то ми до них готові. Все залежить від того, які основи будуть вписані в постанову нової Верховної Ради України для проведення позачергових місцевих виборів. У будь-якому випадку, якщо є необхідність перезавантаження в країні, то наша команда до цього готова», – заявив він.
Серед досягнень за минулу каденцію мер відзвітував про ремонт під'їздів, парків, доріг і магістралей і підкреслив: є ще багато чого, що треба привести в порядок.
Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.
Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.
Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.