Чим ближче місцеві вибори, тим активніші кандидати, і мер Харкова Геннадій Кернес в цьому плані – не виняток

Беззмінний міський голова Харкова Геннадій Кернес вирішив утретє поборотися за крісло градоначальника, передає Politeka.net.

Свідоцтво того – різко зросла кількість бордів з портретом Кернеса і його гаслами не тільки в Харкові, але і за його межами.

Так, у групі «СолнцеЛикий Харків опублікували фотографію, зроблену по дорозі в Мерефу. Як видно на знімку, борди з Геннадієм Адольфовичем висять буквально кожні кілька десятків метрів один від одного.

«ЛуДший покер від Гепуція на Мерефянці. Для тих хто не зрозумів. Фоткав на кнопку», – йдеться у підписі до публікації.

«Таке ж і по чугуївській трасі», «Точно, на 1 км 10 бордів. Нехай розставляє, може, до виборів усіх вже тошниме від нього», – пишуть у коментарях користувачі.

Зазначимо, що про готовність балотуватися на пост мера утретє Кернес говорив ще в липні минулого року:

««Якщо будуть дострокові місцеві вибори, то ми до них готові. Все залежить від того, які основи будуть вписані в постанову нової Верховної Ради України для проведення позачергових місцевих виборів. У будь-якому випадку, якщо є необхідність перезавантаження в країні, то наша команда до цього готова», – заявив він.

Серед досягнень за минулу каденцію мер відзвітував про ремонт під'їздів, парків, доріг і магістралей і підкреслив: є ще багато чого, що треба привести в порядок.

Нагадаємо, незвичайного виборця помітили на ділянці в Харкові.

Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.