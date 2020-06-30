Чим далі розслідування, тим більше питань

На минулих вихідних 53-річний житель Харківщини розстріляв компанію відпочиваючих, в результаті чого 27-річний чоловік помер

Інцидент стався 27 червня в селі Гусарівка Барвінківського району, передає UA: Харків. Чоловік відкрив вогонь по людям, які відпочивали біля кар'єру. Один з потерпілих помер, другого госпіталізували. 36-річному чоловікові ампутували ногу, щоб врятувати від інтоксикації, оскільки куля зачепила артерію.

Винуватця, який на момент трагедії був п'яний, відразу ж затримали. Наступні два місяці він проведе в СІЗО.

У суді підозрюваний пояснив свої дії страхом. За словами прес-секретаря прокуратури Харківщини Дмитра Чубенко, чоловік нібито підійшов до відпочиваючих з проханням відвезти його в селище, на що отримав відмову. Після цього зробив зауваження відпочиваючим через сміття. За його словами, на нього почали насуватися кілька людей і, злякавшись цього, він почав хаотично стріляти

Що стосується пістолета Макарова, який вилучили у чоловіка, то, як запевняє затриманий, йому зброю дав знайомий.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або пожизнен-ве висновок.

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