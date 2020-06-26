Поки мешканці Харкова крадуть серед білого дня квіти в центральному парку, люди, які втекли в це місто від війни, перетворюють його на казку

Принаймні, один з донецьких переселенців вирішив віддячити Харкову за те, що тут він знайшов притулок і мир, передає Politeka.net.

Він змінив двір багатоповерхівки по вулиці Владислава Зубенка, 21 до невпізнання, а фотографії змін опублікували в групі «Жити в Харкові».

Чоловік перетворив клумбу біля будинку у справжній витвір мистецтва. Як видно на знімках, він не просто облагородив територію, прикрасивши її різнокольоровими каменями, парканами і декоративними елементами у вигляді печі з посудом, воза з квітами і садовими фігурами, але і посадив кущі троянд та інших рослин, які радують око мешканців та гостей двору.

Крім того, переселенець розмалював одну зі стін під'їзду і частину фасаду першого поверху будинку українськими мотивами: хата під очеретяним дахом, садок з мальвами, квіткові поля.

«Ось вона - любов до України на діліі! Молодець! Ми пишаємося такими донеччанами! Ех, не була б я замужОм)) У мене тут є де розвернутись)) Криничку б поставили, візок із квітами», «Круто!! Золоті руки, дай йому бог здоров'я!💙💛», «Головне, щоб не знайшлося відморозків все загадити! Своїми руками не зроблять, а чужу красу споганять!», «Круто! Молодець! Трудяжка 80 рівня!», «Так, молодець. Але якщо б люди, котрі живуть поряд, хоча б поважали роботу, а не кидали бички в клумбу і т. д.», – пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, у Харкові забив фонтан у десятки метрів заввишки.

Як повідомляла Politeka, у Харкові повстали проти ресторану, де працюють люди з інвалідністю.

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