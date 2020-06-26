Незважаючи на те, що населення всіма силами ігнорує карантин, безпечність деяких особливо завзятих порушників обертається для них великими неприємностями

Правоохоронці Харківщини склали 1900 протоколів за порушення правил карантину з початку дії останнього на території регіону.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповіли в управлінні, поліцейські склали 259 адмінпротоколів щодо працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 102 порушення виявлені серед керівників торгових закладів харчування. 23 адміністративних протоколи працівники поліції склали відносно перевізників, 18 - керівників підприємств, установ, організацій, 67 - інших фізичних осіб, 1383 - щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.

Як відомо, з 22 червня у регіоні посилено контроль за дотриманням карантину. У разі порушення статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадянам загрожує штраф, який складає від 17 до 34 тисяч гривень та для посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників буде ухвалювати суд.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині кількість заражених коронавірусом наполегливо наближається до двох тисяч. 75 осіб померли від хвороби, 1036 одужали.

Незважаючи на зростання захворюваності, вже з 2 липня в місті можуть дозволити роботу кінотеатрів. Правда, озвучені обмеження: наповнюваність залів тільки на 50%, обов'язкові маски й обробка рук антисептиком. Остаточний дозвіл на роботу закладів повинна дати місцева влада, отримавши відповідні вказівки від Кабінету міністрів.

Ми також писали про те, що фахівці Харківського лабораторного центру перевірили водойми міста і заборонили купання в двох з них через виявлення кишкової палички.

Нагадаємо, харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської инфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

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