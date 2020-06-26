У Харкові чиновник вимагав 12 тисяч гривень за дозвільні документи на роботу дитячого розважального комплексу

Мова йде про начальника одного з відділів адміністрації Холодногірської району, передає Politeka.net з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За інформацією слідчих, до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що чиновник вимагає гроші за надання дозвільних документів на тимчасове розміщення дитячого розважального комплексу на території Холодногірської району. За кожен об'єкт він хотів отримувати по шість тисяч гривень, усього — 12 тисяч гривень щомісяця.

Чиновника затримали на гарячому при одержанні хабара. Тепер йому готуються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням) і вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання від п'яти до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляє видання KHARKIV Today, в соцмережах «гуляла» інформація про те, що був затриманий начальник відділу підприємництва та споживчого ринку Холодногірської адміністрації Дмитро Осокін. В адміністрації району підтвердили, що Осокін працює у них, однак про затримання нібито нічого не знають.

Аналогічне ім'я затриманого «проскочило» і телеграм-каналі «Труха».

Раніше ми писали про те, що екс-директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса, якого називали головним «чорним лісорубом» Харківщини, відчув проблеми з грошима. Колишній керівник, якого затримали на передачі хабара детективу НАБУ в розмірі 110 тисяч доларів, зараз працює менеджером з продажу лісу і будматеріалів в фірмі "САП2020".

За інформацією журналістів, Сиса скаржиться на погіршення матеріального становища.

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Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

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