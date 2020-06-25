Чергова «яжмати» піддала дитину небезпеці на одній з харківських вулиць
Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.
На кадрах, зроблених відеореєстратором машини, видно, як жінка з маленькою дитиною на руках стоїть посеред вулиці з автомобільним рухом, очікуючи можливості перебігти дорогу.
При цьому пішохідний перехід – буквально в декількох десятках метрів від того місця, де знаходиться харків'янка з малюком.
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«Премія «Матір року» сьогодні дістається цій дівчині, яка переходила дорогу з дитиною на руках у двох метрах від пішохідного переходу», – йдеться у підписі.
Раніше ми писали про те, що в Харкові небайдужий водій врятував маленьку дитину від дуже сумної долі.
Кадри героїчного вчинку опублікували в соцмережах. На записі видно, як на одній з вулиць Харкова з досить інтенсивним рухом з-за керма припаркованого мікроавтобуса раптово вискакує чоловік і прожогом мчить уперед.
Вже через пару секунд стають зрозумілі мотиви такого поспіху: на дорогу викотилася коляска, у якій була дитина. Чоловік біжить їй напереріз і потім прибирає з проїжджої частини.
Наголошується, що все сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців у районі «Океану».
Ми також писали, що на Клочківській під час руху водієві авто стало погано, і машину понесло. Це помітив інший водій, який кинувся до транспортного засобу і зумів його зупинити, не допустивши зіткнення.
Нагадаємо, на Харківщині пропала юна красуня, поліція збилася з ніг.
Як повідомляла Politeka, любитель "руського миру" отримав велику посаду на заводі Малишева.
Також Politeka писала, що потужні зливи накоїли лиха в будинках харків'ян.