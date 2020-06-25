Чергова «яжмати» піддала дитину небезпеці на одній з харківських вулиць

Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

На кадрах, зроблених відеореєстратором машини, видно, як жінка з маленькою дитиною на руках стоїть посеред вулиці з автомобільним рухом, очікуючи можливості перебігти дорогу.

При цьому пішохідний перехід – буквально в декількох десятках метрів від того місця, де знаходиться харків'янка з малюком.

«Премія «Матір року» сьогодні дістається цій дівчині, яка переходила дорогу з дитиною на руках у двох метрах від пішохідного переходу», – йдеться у підписі.

🥇Премия «Мать года» сегодня достаётся этой девушке, которая переходила дорогу с ребёнком на руках в двух метрах от пешеходного перехода. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 24. Juni 2020

Раніше ми писали про те, що в Харкові небайдужий водій врятував маленьку дитину від дуже сумної долі.

Кадри героїчного вчинку опублікували в соцмережах. На записі видно, як на одній з вулиць Харкова з досить інтенсивним рухом з-за керма припаркованого мікроавтобуса раптово вискакує чоловік і прожогом мчить уперед.

Вже через пару секунд стають зрозумілі мотиви такого поспіху: на дорогу викотилася коляска, у якій була дитина. Чоловік біжить їй напереріз і потім прибирає з проїжджої частини.

file Еще один геройский поступок на дорогах Харькова 🦸‍♂️ ⠀ Мужчина в припаркованной машине увидел, как коляска с ребенком выкатилась в сторону проезжей части, выбежал из своего авто и остановил ее 👏 ⠀ 📍 ул. Гвардейцев-Широнинцев, район «Океана» Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

Наголошується, що все сталося на вулиці Гвардійців-Широнінців у районі «Океану».

Ми також писали, що на Клочківській під час руху водієві авто стало погано, і машину понесло. Це помітив інший водій, який кинувся до транспортного засобу і зумів його зупинити, не допустивши зіткнення.

Нагадаємо, на Харківщині пропала юна красуня, поліція збилася з ніг.

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