У Харкові чоловікові стало погано в черзі в управління Пенсійного фонду

Про інцидент повідомили в групі «Харків 1654».

«Люди стоять з 8 ранку зайнявши чергу, а прийом з 10 з 24.06.2020, але це не заважає співробітникам фонду хамити всім, сьогодні чоловікові стало погано, це їх не хвилювало, склянку води навіть не дали. Чоловікові дала таблетку від серця, від швидкої допомоги відмовився. Не дочекавшись своєї черги, пішов додому», – йдеться у публікації.

Тут же – фото величезної черги під дверима закладу. Люди стоять на спеці під палючим сонцем, чекаючи, поки їх пустять усередину.

Автор публікації зазначає, що подібні ситуації змушують робити певні висновки:

«Не розраховуйте на пенсію, заробляйте гроші вже зараз і відкладайте, купуйте нерухомість, прибуток від оренди буде все одно більший, ніж ті $40 від держави».

У коментарях користувачі констатують той факт, що пенсія в майбутньому справді світить не багатьом.

«Треба до 5 години приходити і займати чергу. Не так жарко і задушливо», «Не дуже розумію, навіщо стоять? Все зараз в елек. вигляді автоматично формується в персонф-цію.? Чи щоб перерахували, потрібно особисто бути?», «Сором і ганьба!! Владі і президенту!!!», «Я і так не розраховую. От якщо б ще і держава на мене не розраховував... А то як податки платити - дай, а як отвєточку - не розраховуйте! Прикро», «Знав людину: півроку до пенсії не дожив, 30 років вивертали в ПФ відрахування. А так би йому на ліки вистачило, а без ліків помер», «А що без масок і прилипли один до одного? А що стоять?», «Ні в якому разі не можна давати людині таблетки, крім тих, що знаходяться при ньому... А швидку треба таки було викликати...», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, на Харківщині два тижні не можуть знайти колишнього спортсмена.

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