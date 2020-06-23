Ціни на продукти в Харкові в травні виросли в середньому на 1,6%

Про це повідомляє "Город Х" з посиланням на обласне управління статистики.

Найбільше в магазинах і на ринках подорожчали фрукти та курячі яйця. Так, вартість фруктів зросла на 18,6%, а яєць – на 13%. Таким чином, в магазинах за кілограм яблук просили 29,61 грн, а десяток яєць обходився покупцям у 22,86 грн.

Серед іншого подорожчали мед, борошно, соняшникова олія, літр якої в середньому коштував 34,14 грн, рис (23,17 грн/кг), безалкогольні напої. Зросла ціна й на овочі, зокрема на капусту і картоплю. Зростання склало від одного до чотирьох відсотків: за кілограм картоплі продавці просили 15,09 грн, капусти - 6,82 грн

Серед продуктів, які подешевшали в травні, – цукор (13,52 грн. за 1 кг), сало (65,71 грн. за 1 кг), м'ясо та м'ясопродукти, масло та кисломолочна продукція. Ціни на них знизилися у середньому на 0,2-3,1%.

Ціни на алкоголь і тютюн в цілому зросли на 0,3%. Підвищення відбулося через подорожчання сигарет на 0,7%.

Раніше ми писали, що харків'янин купив у супермаркеті мороженого хека, однак вдома, коли риба розмерзлась, чоловік побачив дуже моторошну картину: м'ясо хека було не білим, а сірим, місцями навіть чорним.

Ми також розповідали, що в харківських пабліках з'явилося фото з цінником на кілограм черешні сорту «Чкалов» в одному з магазинів на Рогані. Коштувала ця сяюча краса 520 гривень.

Нагадаємо, ціни на імпортні овочі обурили харків'ян.

Як повідомляла Politeka, харків'янка купила хліб з "особливою" начинкою.

Також Politeka писала, що у Зеленського розкрили хитрий план наживи на українцях.