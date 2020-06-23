Поки що обмежуються лише попередженнями

Правоохоронці взялися перевіряти, як харків'яни дотримуються масочного режиму в транспорті

Якщо зовсім недавно облаву влаштували в метрополітені на охочих проїхатися без засобів захисту, то тепер черга дійшла і до пасажирів приміських електричок, передає UA: Харків.

Залізничники спільно з воєнізованою охороною почали рейди в електропоїздах. Вони перевіряють наявність у пасажирів масок.

Поки що тим, хто без масок, роблять зауваження і настійно рекомендують вдягати засоби захисту та дотримувати соціальну дистанцію.

«У разі незгоди пасажира скористатися захисною маскою локомотивна бригада змушена зробити зупинку потяга і викликати на місце наряд Національної поліції, оскільки дані дії передбачають притягнення до адміністративної відповідальності», – розповіли в прес-службі Південної залізниці.

Раніше ми писали про те, що Харківська область виявилася неготовою до подальшого послаблення карантину. У зв'язку з цим не будуть знімати подальші обмеження, однак і посилювати карантин не планують.

Адаптивний карантин у регіоні продовжено до 31 липня. Таке рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області (КТЭК та НС).

Як пояснив керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, епідеміологічна ситуація з китайським вірусом у регіоні поки що залишається стабільно негативною, хоча за вихідні вона дещо вирівнялася.

Нагадаємо, у Харкові збунтувалися через заражених вірусом.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що лікар харківської инфекционки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.