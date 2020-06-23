У мерії вирішили не економити

Харківська мерія вирішила розщедритися ще на десятки мільйонів гривень для саду Шевченка

Мова йде про 20 мільйонів гривень, які Департамент комунального господарства міськради планує витратити на закупівлю нових дерев та інших зелених насаджень в парку, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського антикорупційного центру.

Тендер уже оголошений, що можна побачити на сайті системи публічних закупівель ProZorro.

Всього в саду планують посадити 34 025 дерев і кущів:

«15500 гейхери різних видів, 5100 раз Aspirin Rose, 2500 лаванди вузьколистої, 200 лисохвостих пенісетумів, 23 клена, 89 дерев дрібнопильчатої вишні, 306 грабів, 40 калинолистих пухироплідника, 15 робіній, 43 кленолистих платана, 2700 барбарису тунберга, 6350 дерну, 10 магнолій, 10 слив, 55 ликвідамбарів, 20 дерев черемхи, а також інших рослин», – перераховується в документації.

Аукціон має відбутися 7 липня.

Крім того, 5,6 млн. грн планують витратити на дерева і кущі в Саржиному Яру, 790 тисяч на рослини для алеї вздовж площі Свободи, 409 тисяч – для скверу «Стрілка».

Раніше ми розповідали, що після реконструкції Молодіжного парку там з'явилися лавочки ціною у кілька десятків тисяч кожна. Всього ж капітальний ремонт парку обійшовся місту в 148,5 мільйонів гривень, що еквівалентно п'яти з половиною мільйонам доларів.

Нагадаємо, ноу-хау Кернеса поставило харків'ян під загрозу.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

Також Politeka писала, що у Харкові спустять мільйони на ремонт лавочок Кернеса.