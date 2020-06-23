Пляжі, на яких відпочивають харків'яни, радують не тільки свіжістю і прохолодою, але й показують рівень тих, хто на них приходить

Якщо для одних культурний відпочинок на природі – це душевна компанія., спілкування і чистота після закінчення, то іншим обов'язково потрібно залишити сліди свого бенкету прямо на галявині, щоб інші могли «милуватися» горами сміття.

Як це виглядає, показали однією промовистою фотографією в групі «ХС Харків». На знімку – сліди бенкету відпочиваючих: картонки з недоїденими продуктами, упаковки і пляшки з-під напоїв, поліетиленові пакети.

Кадр зроблений в Журавлівському гідропарку, вхід на пляж якого коштує 50 гривень. Мабуть, унікуми вирішили, що якщо заплатили, можуть дозволити собі смітити.

У коментарях користувачі не приховували емоцій.

«Так і живемо....але в усьому хтось інший винен», «бачила таке на ці вихідні! У трьох метрах сміттєві баки», «Ну, все норм, чому дивуватися?», «Просто свинки. А потім прийдутьх на це місце», «Зарплати маленькі, прибрати нікому, а самим впадлу, ми круті. Де жерем, там і…», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що на вихідних на пляжах Харкова яблуку ніде було впасти. Незважаючи на карантин, відпочиваючі геть ігнорували поняття соціальної дистанції, а про маски й мови не було.

Нагадаємо, де і на яких умовах можна купатися в Харкові.

Як повідомляла Politeka, харківські пляжі перетворилися на смітники через любителів порибалити..

Також Politeka писала, що пікнік на карантині перетворив околиці Харкова на смітник.