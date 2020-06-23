Пляжи, на которых отдыхают харьковчане, радуют не только свежестью и прохладой, но и показывают уровень тех, кто на них приходит

Если для одних культурный отдых на природе – это душевная компания, общение и чистота после ухода, то другим обязательно нужно оставить следы своего пиршества прямо на лужайке, чтобы другие могли «любоваться» горами мусора.

Как это выглядит, показали одной красноречивой фотографией в группе «ХС Харьков». На снимке – следы пиршества отдыхающих: картонки с недоеденными продуктами, упаковки и бутылки из-под напитков, полиэтиленовые пакеты.

Кадр сделан в Журавлевском гидропарке, вход на пляж которого стоит 50 гривен. Видимо, уникумы решили, что если заплатили, могут позволить себе сорить.

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В комментариях пользователи не скрывали эмоций.

«Так и живём....но во всём кто-то другой виноват», «видела такое на эти выходные!! В трёх метрах мусорные баки», «Ну, всё норм, чему удивляться?», «Просто свинки. А потом придут на это место», «Зарплаты маленькие, убрать некому, а самим впадлу, мы крутые. Где жрём, там и…», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что на выходных на пляжах Харькова яблоку негде было упасть. Несмотря на карантин, отдыхающие напрочь игнорировали понятие социальной дистанции, а о масках и речи не шло. 

Напомним, где и на каких условиях можно купаться в Харькове.

Как сообщала Politeka, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить..

Также Politeka писала, что пикник на карантине превратил окрестности Харькова в свалку.