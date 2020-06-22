Понеділок, 22 червня, видався «багатим» на забастовки у Харкові

Крім чорнобильців, які протестували проти лікування в радіодиспансері хворих з китайським вірусом, на акцію вийшли співробітники підприємства «Електроважмаш».

Люди вимагали від керівництва виплатити борги по заробітній платі, передає Харків Times.

За словами протестувальників, криза на заводі почала відчуватися ще в грудні минулого року. Тоді, крім заборгованості по зарплаті, стали накопичуватися борги за електроенергію. У зв'язку з цим підприємство повідомили про відключення від електромережі.

Один з учасників акції протесту розповів, що люди зверталися до голови ХОДА Олексія Кучера, щоб той втрутився і допоміг вирішити ситуацію, однак в облдержадміністрації лише відправили листи в Офіс президента і Кабінет міністрів.

«Півроку минуло і тиша. А ми ж - державне підприємство», – розповів чоловік.

На самому підприємстві протести спростовують і запевняють, що завод працює в «штатному режимі», а на вулиці просто проходила відкрита зустріч в. о. гендиректора підприємства Віктора Буська зі робітниками. На ній нібито працівники мали можливість поставити запитання й отримати на них відповіді.

Як відомо, «Електроважмаш», – провідне державне підприємство України по розробці і виробництву турбо - і гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму, єдиний в Україні постачальник комплектного електрообладнання для залізничного і міського електротранспорту.

У соцмережах користувачі висловили власне ставлення до подій, а думки багатьох істотно відрізняються від того, про що говорить керівництво заводу.

«Цього і слід було очікувати. Адже не дарма поміняли директора заводу», «Хочуть розпиляти на металобрухт, гниди. Вбивають Україну в нахабну», «Підігнали завод під ситуацію. Так всі заводи зруйнувалися. Починали практику на Донбасі. Все вийшло», «Йде фізичний демонтаж радянського союзу», «Начальству за 15 років з конфіскацією. І призначити відповідальних людей. Це ж держпідприємство, сподіваюся?», «Буде, як і з Сумським порцеляновим. Це ми вже пройшли», «Завод готують до банкрутства і подальшого продажу. Відпрацьована схема. Чого бунтувати?», – пишуть під публікацією в групі «Харків 1654» у Фейсбуці.

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