Через прорив водопровідної магістралі у Харкові заборонять рух по вулиці Великій Гончарівській

Рух обмежать у суботу, 20 червня, на ділянці від вулиці Семінарської до Сімферопольського провулка з 9:00 до 21:00, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Харківської міської ради.

Об'їзд закритої ділянки буде організовано по вулицях Семінарській, Полтавський шлях, Конєва і так далі.

Харків'ян попередили про зміни у маршрутах руху громадського транспорту. Так, автобуси №67е, 238е і 303е будуть оминати закриту ділянку по вулицях Полтавський Шлях і вулиці Семінарській, а потім рухатися далі за своїм маршрутом.

Також буде заборонено рух тролейбусів по проспекту Любові Малої і вулиці Планової, на ділянці від Дудинських до вулиці Семінарської, вулиці Семінарській, на ділянці від вулиці Планової до вулиці Великої Гончарівської, вулиці Великій Гончарівській, на ділянці від вулиці Семінарської до вулиці Конєва, вулиці Конєва, а також вулиць Малиновського, Коцарської, Благовіщенської, Благовіщенській площі і Соборного спуску.

Рух тролейбуса №11 буде організовано наступним чином: проспект Дзюби – проспект Ново-Баварський – вулиця Китаєнка – проспект Любові Малої – вулиця Дудинських – вулиця Холодногірська – розворот коло «Новий Побут».

Раніше ми повідомляли про те, що в результаті прориву труба на проспекті Тракторобудівників вода під напором піднялася вище дев'ятиповерхівки. Кадри аварії облетіли мережу, а фонтан було видно за десятки метрів.

Нагадаємо, у Харкові обстріляли тролейбус із людьми.

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