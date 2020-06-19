У Харкові розгорівся скандал через те, що у водія маршрутки не знайшлося здачі з великої купюри для пасажирки, і та змушена була вийти з салону

Про свою пригоду дівчина розповіла в групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.

«Сьогодні вранці зайшла в 304. Дрібних грошей у мене не було, було тільки 100 грн однією купюрою. Водій почав обурюватися і говорити, що здачі у нього не буде, хоча в касі гроші були і по 10, і по 20 грн. Потім шпурнув мені ці 100 грн. і сказав вийти. Я відповіла, що він може дати здачу, так якоскыльки гроші є. Він почав говорити, що якщо він дасть мені здачу, то що буде робити потім... В сенсі, потім? Яке право водій взагалі має виганяти людину з автобуса, якщо йому, бачте, не хочеться давати здачу! Природно, я вийшла, тому що їхати з таким бидлом далі і не було бажання», – йдеться у публікації.

Розповідь викликала значний резонанс, оскільки багатьом знайома така ситуація. Проте одностайності під публікацією не було. Якщо одні засуджували маршрутчика, то інші знайшли пояснення його нервовості і порадили автору надалі не поспішати з висновками.

«Це вже якийсь каприз з його боку, зазвичай говорять, сідайте, здачу передам», «Аналогічна ситуація була в мене, тільки в 240 автобусі. Водій – хамло, яких треба ще пошукати. Ображає всіх пільговиків, пенсіонерів. Одним словом виродок», «Роздула з мухи слона, а мужик паше, як віл, нєфіг нерви йому мотати. Робота важка, а бидло ти», «А чого Ви в метрополітені не обурюєтеся, що немає «розміну грошей»?! Чи не простіше самій за себе подумати, ніж сподіватися на когось, в даному випадку водія. Йому за всіх думати треба? В якому законі це прописано, що він ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ дати здачу? Виганяти теж не повинен, як і везти безкоштовно! Я не знаю, звичайно, всю ситуацію, але підозрюю, що автор була у нього вже не першою з великою купюрою», «Є одне але. Крім того, що деякі водії хамлять, це так. А хоч один з пасажирів зажадав квиток, який водій зобов'язаний дати?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка «визолотила» ручку шахрайкам на тисячі доларів.

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